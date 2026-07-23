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23 июля, 11:02

Политика

ЕС введет ограничения против еще 32 российских банков

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций предложил ограничить трансграничные транзакции с 32 российскими банками, а также с криптокомпаниями и нефтяными торговыми платформами. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Кроме того, ЕС на год заморозит механизм корректировки так называемого потолка цен на российскую нефть (сейчас это 44 доллара за баррель) и впервые введет ограничения против судов, оказывающих помощь "теневому флоту".

Глава Европейского совета Антониу Кошта уточнил, что новый пакет санкций нацелен на ключевые секторы: энергетику, финансовые услуги, криптовалюты и торговлю.

"Наш 21-й пакет санкций нацелен на секторы с наибольшей значимостью", – написал он в X.

Ранее сообщалось, что 21-й пакет антироссийских рестрикций не могли принять в ЕС из-за возникших противоречий между экономическими интересами сообщества и целями отдельных государств.

Например, Греция опасалась ущерба от запрета на перевозку СПГ из РФ, Португалия и Германия хотели получить смягчение по ограничениям на закупку российской рыбы, Италия и Франция выступали за упрощение визовой политики в отношении туристов, а Австрия поднимала вопрос о разморозке активов, которые связаны с банком Raiffeisen.

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Сюжет: Санкции
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