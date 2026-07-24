Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 21:20

Политика

Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США

Фото: Getty Images/NurPhoto/Beata Zawrzel

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности посетить США для подписания мирного соглашения с Россией. Об этом он сообщил в интервью американской журналистке Лоре Лумер.

По словам украинского лидера, встреча может пройти в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне или в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он отметил, что проведение такой встречи в том числе зависит от президента США Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не отказывается от роли посредника в украинском урегулировании, однако сейчас приоритетом американской администрации является не Киев. Внимание США сосредоточено на ситуации в Персидском заливе, где рост напряженности вызывает тревогу во всем мире.

Кроме того, в Кремле продолжат внимательно следить за риторикой Белого дома, особенно в части антироссийских санкций, оставляя за собой право на ответные меры в зависимости от дальнейшего развития геополитической обстановки.

Читайте также


Сюжеты: Переговоры по Украине , Спецоперация на Украине
политика

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика