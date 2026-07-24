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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности посетить США для подписания мирного соглашения с Россией. Об этом он сообщил в интервью американской журналистке Лоре Лумер.

По словам украинского лидера, встреча может пройти в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне или в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он отметил, что проведение такой встречи в том числе зависит от президента США Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не отказывается от роли посредника в украинском урегулировании, однако сейчас приоритетом американской администрации является не Киев. Внимание США сосредоточено на ситуации в Персидском заливе, где рост напряженности вызывает тревогу во всем мире.

Кроме того, в Кремле продолжат внимательно следить за риторикой Белого дома, особенно в части антироссийских санкций, оставляя за собой право на ответные меры в зависимости от дальнейшего развития геополитической обстановки.