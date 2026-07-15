Песков заявил, что США готовы продолжить работу на украинском треке после Ирана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремлю поступают сигналы по каналам общения, что США готовы продолжить работу по украинскому треку в качестве посредника после урегулирования конфликта с Ираном.

Он также отметил, что сейчас Вашингтону не до урегулирования ситуации вокруг Украины, так как конфликт в зоне Персидского залива вновь перешел в фазу эскалации. Это, по его словам, не может не вызывать глобальной озабоченности.

"К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности", – добавил представитель Кремля.

Затронув тему антироссийских санкций, Песков заявил, что Кремль внимательно слушает, фиксирует и анализирует заявления на рабочем уровне и на уровне президента США по этому поводу.

"Будем смотреть в зависимости от развития событий", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что США хотят решить вопрос по Украине. Однако, по его словам, евронацисты делают все, чтобы мирного урегулирования не было.

До этого президент США Дональд Трамп сообщал, что Штаты готовы обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной, если это станет частью соглашения о гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что после заключения сделки украинской стороне не нужно будет беспокоиться о механизмах сдерживания, в том числе о риске повторной атаки со стороны России.

