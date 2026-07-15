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15 июля, 15:57

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National Interest включил ВМФ РФ в топ-3 самых сильных флотов мира

Американские СМИ включили ВМФ РФ в топ-3 самых сильных флотов мира

Фото: ТАСС/Игорь Броварник

Военно-морской флот (ВМФ) России вошел в топ-3 мирового рейтинга самых сильных флотов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The National Interest.

Эксперты учитывали не только число военных кораблей, но и уровень их модернизации, возможности логистики флотов и реальный боевой потенциал. На первой строчке оказались США, а на второй – Китай.

Несмотря на то что ВМФ РФ уступает по своим возможностям КНР и Штатам, Москва сохраняет один из крупнейших военно-морских флотов в мире. Отчасти РФ сохранила свою позицию в списке благодаря развитию подводных сил и необходимости действовать сразу на нескольких стратегических направлениях, указали авторы исследования.

В составе российского флота находятся 283 боевых корабля. Основой его потенциала остаются стратегические ракетоносцы и многоцелевые подводные лодки. Авторы рейтинга уверены, что современная роль флота заключается не только в количестве судов, но и в способности обеспечивать присутствие в разных регионах.

Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что сохранение и обновление атомного подводного флота России как основы морского ядерного сдерживания является важнейшей задачей. Россия без сильного военного и торгового флота не сможет быть великой державой и не выживет в глобальной геополитической конкуренции, указывал он.

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