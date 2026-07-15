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15 июля, 18:00

Политика

Захарова назвала неприемлемым размещение контингентов "коалиции желающих" на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Размещение любых иностранных военных подразделений из стран "коалиции желающих" на территории Украины неприемлемо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона, который на саммите государств – участников организации сообщил о готовности планов по развертыванию сил вдали от линии фронта. Он также уточнил, что в ближайшие месяцы в пограничных с Украиной европейских странах запланированы учения этих контингентов.

Захарова подчеркнула, что такие действия будут расцениваться как иностранная интервенция и прямая угроза безопасности России.

"Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели", – добавила представитель МИД РФ.

В понедельник, 13 июля, в Париже начался саммит с участием глав государств и правительств стран – участниц коалиции желающих. Основным вопросом на повестке стояла поддержка Киева.

Однако СМИ указывали, что Макрон организовал собрания для привлечения внимания Владимира Путина. В частности, утверждалось, что он якобы хотел, чтобы организацию воспринимали всерьез, особенно российский лидер.

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