Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 17:46

Политика

В России может появиться товарный знак "Дух Анкориджа"

Фото: ТАСС/Zuma/Al Grillo

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "Дух Анкориджа". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Документы на регистрацию бренда подали 10 июля 2026 года. Согласно заявке, знак оформляется по третьему классу международной классификации товаров и услуг. Под этим названием планируется выпускать духи, ароматическую воду, одеколоны и восковые расплавы.

В настоящее время заявка находится на стадии рассмотрения экспертами Роспатента.

Ранее в Роспатент поступила заявка на регистрацию словесного товарного знака "Пухосос". Сейчас заявка на регистрацию в 03, 30, 35 классах МКТУ находится на первоначальном этапе рассмотрения – формальной экспертизе.

Решение о регистрации либо об отказе будет принято только после проведения экспертизы по существу. В Роспатенте подчеркнули, что распространяемая в интернете информация об уже состоявшейся регистрации товарного знака не соответствует действительности.

На сайте Роспатента опубликована заявка на "пухосос"

Читайте также


бизнесполитика

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика