В России может появиться товарный знак "Дух Анкориджа"

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В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "Дух Анкориджа". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Документы на регистрацию бренда подали 10 июля 2026 года. Согласно заявке, знак оформляется по третьему классу международной классификации товаров и услуг. Под этим названием планируется выпускать духи, ароматическую воду, одеколоны и восковые расплавы.

В настоящее время заявка находится на стадии рассмотрения экспертами Роспатента.

Ранее в Роспатент поступила заявка на регистрацию словесного товарного знака "Пухосос". Сейчас заявка на регистрацию в 03, 30, 35 классах МКТУ находится на первоначальном этапе рассмотрения – формальной экспертизе.

Решение о регистрации либо об отказе будет принято только после проведения экспертизы по существу. В Роспатенте подчеркнули, что распространяемая в интернете информация об уже состоявшейся регистрации товарного знака не соответствует действительности.

