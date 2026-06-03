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03 июня, 18:19

Шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин лишился последнего товарного знака группы "Ласковый май"

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Суд по интеллектуальным правам (СИП) лишил продюсера Андрея Разина последнего товарного знака группы "Ласковый май". Об этом рассказала адвокат вдовы солиста коллектива Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская, передает ТАСС.

СИП поддержал решение Роспатента, аннулировавшего товарный знак – его Разин зарегистрировал через подконтрольную ему организацию более 20 лет назад. До этого суд также признал законным аналогичное решение Роспатента по другому зарегистрированному Разиным знаку.

"Соответствующие судебные решения для нашего оппонента Разина означают прекращение правовой охраны бренда "Ласковый май", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, на этом настаивала Светлана Шатунова, которая стала после смерти мужа полноправным владельцем прав.

Мухтарова-Казарновская пояснила, что словосочетание "Ласковый май" не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Кроме того, ставшие предметом спора в суде слова "Ласковый май" являются цитатой из музыкального произведения Сергея Кузнецова "Лето", передавшего права в том числе на эту песню Юрию Шатунову в 2019 году.

О возбуждении уголовного дела против Разина стало известно в ноябре 2025 года. Продюсер систематически присваивал деньги, которые были предназначены для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения Кузнецову.

Разину заочно предъявили обвинение в мошенничестве, также его объявили в международный розыск. Семья Шатунова сообщала, что общий размер ущерба по делу Разина может вырасти с 500 миллионов до 1 миллиарда рублей из-за появления второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который связан с певцом.

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