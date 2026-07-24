МВД объявило в розыск главреда The Insider Романа Доброхотова

Фото: TACC/Антон Новодережкин (Роман Доброхотов признан в РФ иноагентом)

Главный редактор издания The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Роман Доброхотов (признан иноагентом в РФ) объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

Отмечается, что он разыскивается по уголовной статье. Каких-либо уточнений относительно инкриминируемого Доброхотову преступления в базе не приводится.

Известно, что в 2021 году Доброхотов незаконно перешел границу с Украиной в обход контрольно-пропускных пунктов. По информации ФСБ, главред The Insider прибыл в село Колещатовка в Воронежской области, откуда пешком отправился на Украину, минуя КПП.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы. Позже в суд поступило ходатайство о его заочном аресте.

