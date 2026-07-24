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24 июля, 16:59

Общество

Россиянин доехал из Таиланда до Крыма на велосипеде

Фото: телеграм-канал "Из Пхукета в Крым на велике: 12.000 км. на велике!"

Россиянин Андрей Павлов доехал из Таиланда до Крыма на велосипеде, преодолев расстояние в примерно 12 тысяч километров. Об этом путешественник рассказал в своем телеграм-канале.

"Я уже в Крыму. У меня такое умиротворение. Но путешествие еще не закончилось. Крым – это мой дом, конечно, но я не доехал прям домой домой, где сейчас моя семья и меня ждут мои родные люди", – написал Павлов.

Мужчина рассказал, что в начале мая покинул Пхукет, где жил несколько месяцев, на велосипеде, чтобы добраться до дома. В результате длительного путешествия Павлов пересек территории пяти стран, в том числе Китая и Казахстана.

Россиянин добавил, что его поездка, уже занявшая 83 дня, еще не завершилась. Мужчина пояснил, что до дома, где его ждет семья, еще ехать примерно три дня.

Ранее бразилец Александр Фрота в ходе своего кругосветного путешествия на одномоторном самолете долетел до Магадана. Его поездка началась в Форталезе около 120 дней назад. После Магадана мужчина планирует посетить Анадырь.

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