Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров также предупредили, что из-за этого могут быть корректировки в расписании. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее аэропорт Домодедово принимал и выпускал самолеты по согласованию с соответствующими органами. Введенные меры также были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Между тем аэропорт Шереметьево сообщил, что продолжает работать в плановом режиме после введения санкций Евросоюза. В гавани подчеркнули, что указанные в решении ЕС основания для включения авиагавани в санкционный список не соответствуют действительности.

