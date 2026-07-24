В Иране пообещали убивать по одному американскому военному за каждого погибшего иранца

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Тегеран будет отвечать гибелью американских военных на смерть каждого иранца. Об этом заявил командующий центральным штабом ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи, передает гостелерадиокомпания Ирана.

"За каждого убитого гражданина исламского Ирана один американский солдат будет отправляться в небытие", – заявил Абдоллахи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля 2026 года после ударов США и Израиля по иранским объектам, на что Тегеран ответил зеркально.

Стороны заключили временное примирение, а в июне подписали меморандум о взаимодействии, однако в июле боевые действия возобновились.

Позднее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп почти потерял надежду на дипломатическое урегулирование, считая, что Иран понимает только военную силу и находится в "режиме мести" в отношении Тегерана, не видя хороших вариантов, кроме продолжения ударов.