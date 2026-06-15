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После интенсивных переговоров США и Иран достигли мирного соглашения и объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Он уточнил, что официальная церемония подписания сделки состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Шариф поблагодарил Вашингтон и Тегеран за их приверженность поиску дипломатического решения конфликта. Также премьер Пакистана выразил признательность другим посредникам на переговорах – Катару, Турции и Саудовской Аравии.

"Теперь, когда соглашение вступило в силу, посредники организуют серию встреч на этой неделе. Эти предварительные обсуждения по внедрению заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания", – написал Шариф в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что сразу после подписания соглашения Ормузский пролив будет открыт для всех. Кроме того, планирующаяся сделка закроет для Ирана путь к обладанию ядерным оружием.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.