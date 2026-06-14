Росавиация запретила ночные вылеты из РФ в Иран до 24 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Росавиация запретила ночные вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из РФ в Иран в период с 23:00 до 11:00 по московскому времени запрещены. Но в период с 11:01 до 22:59 решение о полетах должно приниматься на основании произведенной оценки рисков.

Ранее компания "Аэрофлот" вынужденно скорректировала время вылета и отменила некоторые рейсы из-за ограничений в аэропортах Московского авиаузла. Производственные и клиентские службы оказались переведены на усиленный режим работы.

Пассажиров призвали перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота". В случае отмены рейса рекомендовано не приезжать в гавань.

