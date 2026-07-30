Ученый Кулаков: землетрясение в Японии может привести к повтору событий 2016 года

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Мощное землетрясение, произошедшее на японском острове Кюсю, по своим характеристикам напоминает сейсмическое событие 2016 года. Из-за этого нельзя исключать повторного, более мощного удара, сообщил в беседе с ТАСС профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех), член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

"Землетрясение 2016 года было точно таким же и по положению, и по магнитуде, а также по механизму и тектонике", – подчеркнул ученый.

Он напомнил, что в прошлый раз первое землетрясение привело к перераспределению напряжений в земной коре, что спровоцировало срыв на ранее заблокированном разломе. Аналогичный сценарий, отметил Кулаков, возможен и сейчас.

При этом, по уточненным данным Геологической службы США, магнитуда нынешнего землетрясения составила 6,8. Ученый выразил надежду, что японская инфраструктура справится с возможными афтершоками, и призвал жителей быть готовыми к любому развитию событий.

Землетрясение на Кюсю произошло 28 июля. Изначально его магнитуду оценили в 7,1. Следом было зафиксировано еще одно землетрясение с толчками 6,1.

В результате в нескольких районах начались пожары и перебои с электричеством. Вместе с тем в торговом центре Aeon в городе Касима произошел взрыв.

Главное метеорологическое управление Японии предупреждало о возможности повторных подземных толчков в течение недели после стихийного бедствия. В частности, землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья острова Кюсю 29-го числа.

Число погибших в результате случившегося достигло 34 человек. При этом тяжелые травмы получили 5 человек, травмы средней тяжести – 39, легкие – 22.