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30 июля, 13:43

Происшествия

На Камчатке женщина выбросила младенца в мусорный контейнер после родов

Фото: depositphotos/mathom

На Камчатке женщина родила девочку в домашних условиях и выбросила ее в мусорный контейнер. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону в MAX.

По данным ведомства, содержимое контейнера было вывезено спецтехникой по утилизации отходов, местонахождение ребенка в настоящее время неизвестно. При этом сама мать новорожденной попала в реанимацию, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Специалисты в рамках операции по поиску ребенка осматривают территории организации по утилизации отходов, а также допрашивают работников предприятия. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно об обнаружении мертвого младенца на свалке в Хасавюрте. Инцидент произошел в марте этого года. По данным следствия, подозреваемая в преступлении мать убила ребенка, а для сокрытия следов завернула тело в платье и оставила его на территории свалки.

После этого возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали в Астрахани, об этом стало известно 28 июля. Женщину доставили в Дагестан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанной под стражу.

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