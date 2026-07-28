В Астрахани задержали мать найденного мертвым в Дагестане младенца

Фото: МАХ/"СУ СК России по Республике Дагестан"

В Астрахани задержали мать младенца, которого обнаружили мертвым на свалке в Дагестане. Об этом сообщило управление СК РФ по республике.

Инцидент произошел в марте этого года в Хасавюрте. По информации следователей, подозреваемая убила ребенка, а для сокрытия следов завернула тело в платье и оставила его на территории свалки. После того, как обнаружили мертвого ребенка, в регионе возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

В настоящее время с подозреваемой, которую доставили из Астрахани в Дагестан, проводят следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу.

Ранее в Воронежской области обнаружили тела 30-летней женщины и новорожденного ребенка. Следователи начали выяснять обстоятельства их гибели. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.