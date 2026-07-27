Эксперт Яковенко рекомендовал пройти "курс молодого бойца" перед восхождением на Эльбрус

Альпинисты из Боснии и Герцеговины погибли на горе Эльбрус, сообщили спасатели. И это далеко не первое подобное происшествие в регионе за последние дни. В причинах, а также правилах безопасного восхождения разбиралась Москва 24.

Череда трагедий

На склонах Эльбруса завершилась поисковая операция, в ходе которой спасатели нашли тела трех альпинистов, предположительно, из Боснии и Герцеговины.

Проблемы у туристической группы, состоящей из семи человек, начались во время восхождения еще 25 июля. В тот день одному альпинисту удалось спуститься и сообщить, что на высоте 5 100 метров двум членам команды резко стало плохо. Позже представители ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии отметили, что спасатели обнаружили на горе тела двух погибших. Еще одного участника похода удалось отыскать живым, а поиски еще троих были приостановлены из-за плохой погоды. В связи с произошедшим сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту гибели альпинистов.

Позднее стало известно, что спасатели нашли тело российского участника восхождения.

"По состоянию на 14:20 по московскому времени спасателями МЧС России обнаружены все четыре тела (три иностранца и один гражданин РФ). В настоящее время осуществляется спуск тел", – заявили в ведомстве.

На Эльбрусе нашли тела погибших иностранных альпинистов

Это не первая трагедия, произошедшая на Эльбрусе за последний месяц. 26 июля там нашли тело погибшего российского альпиниста.

"Поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи. Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут", – сообщили в МЧС, добавив, что альпиниста из Тулы удалось эвакуировать на поляну Азау.

До этого два человека сорвались во время восхождения на высоте 4 200–4 600 метров, ими оказались отец 1986 года рождения и его сын 2015-го. В результате падения ребенок погиб, а мужчина получил множественные травмы. Для помощи пострадавшему были задействованы 12 спасателей МЧС России. При этом отец несовершеннолетнего может стать фигурантом уголовного дела по статье об оставлении в опасности.

Как рассказал телеканалу Москва 24 мастер спорта международного класса по альпинизму, начальник центральной школы инструкторов России Александр Одинцов, чтобы максимально обезопасить себя во время восхождения, нужно прибегать к услугам опытных гидов. Однако сегодня туристы редко проверяют квалификацию сопровождающих, обещающих обеспечить сопровождение на маршруте.





Александр Одинцов мастер спорта международного класса по альпинизму, начальник центральной школы инструкторов России Желающих обучаться тому, чтобы стать квалифицированным проводником, практически нет. Люди считают, что если они самостоятельно десять раз сходили на Эльбрус, то в состоянии водить туда других людей. А это далеко не так <...> Такие люди публикуют объявления в интернете, при этом не осознают уровень ответственности.

При этом упомянутые "самоучки" не знают базовых медицинских аспектов, уголовного кодекса, психологии и других тонкостей. В связи с этим эксперт призвал не поддаваться рекламным объявлениям в Сети и проверять квалификацию сопровождающих в реестре инструкторов-проводников на сайте Минэкономразвития.

Правила подготовки

При этом самим туристам тоже необходимо готовиться к восхождению, отметил в разговоре с Москвой 24 мастер спорта по альпинизму, старший тренер и капитан Сборной России по высотному альпинизму, трижды удостоенный титула "Снежный Барс" Александр Яковенко.

"Даже если группа нанимает гида, у каждого члена должна быть квалификация, которая позволяет правильно реагировать на определенные условия, возникающие на горе", – предупредил эксперт.

Он обратил внимание, что гид тоже не всегда может справиться с возникающими ситуациями, поэтому полностью доверять свою жизнь другому человеку не стоит. Важно помнить: гора – это экстремальные условия для жизни, во время восхождения может произойти все что угодно.





Александр Яковенко мастер спорта по альпинизму, старший тренер и капитан Сборной России по высотному альпинизму, трижды удостоенный титула "Снежный Барс" Говоря о подготовке, в первую очередь важно снаряжение. Для первой категории сложности есть определенный цикл занятий и требований. На маршруте понадобятся веревка, ледорубы, кошки и другая экипировка. Во-вторых – квалификация. Я настоятельно рекомендую пройти курс хотя бы начинающего альпиниста, чтобы пойти на минимальную категорию трудностей – на тот же Эльбрус. Помимо этого, нужно быть подготовленным физически, оформить страховку, а дальше уже стоит вопрос квалификации специалиста, который пойдет рядом с туристами.

Также всегда перед выходом на маршрут нужно предупреждать МЧС, это обязательное требование. Сейчас у каждого гида и инструктора-проводника есть личный кабинет для регистрации такой заявки, отметил Яковенко.

"Я рекомендую перед восхождением сначала посетить альпинистский лагерь, даже в том же Приэльбрусье. Там проходят курс "молодого бойца", после которого становится понятно, а нужен ли вообще этот поход в горы. Даже на классическом маршруте Эльбруса, на первой категории можно погибнуть", – предупредил он.

Более того, в горах часто меняется погода, каждый день могут складываться опасные условия, поэтому при малейших признаках ухудшения нужно спускаться вниз. Альпинистам нужно четко понимать, когда стоит уходить. Эксперт предположил, что в случае с зарубежными туристами именно этот момент стал решающим: возможно, они неправильно оценили обстановку, сам маршрут и решили пойти дальше.



Александр Яковенко мастер спорта по альпинизму, старший тренер и капитан Сборной России по высотному альпинизму, трижды удостоенный титула "Снежный Барс" При этом рядом с ними были еще группы, и при ухудшении погодных условий они приняли верное решение и сразу спустились. Это элементарные вещи, которым учат альпинистов. А боснийцы пошли вперед, возможно, думали, что проскочат.

В вопросе успешного восхождения не менее важны правильная акклиматизация, физические данные и состояние здоровья. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин предупредил, что туристам с хроническими болезнями сердца, печени и почек вообще не рекомендуется подниматься в горы. В свою очередь, всем без исключения перед выходом на маршрут стоит проверить зубы – на высоте зубная боль обостряется и бьет по всему организму. Кроме того, любые признаки ОРВИ – повод отказаться от подъема, поскольку инфекции в горах прогрессируют быстро.