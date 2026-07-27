Эксперт Яковенко рекомендовал пройти "курс молодого бойца" перед восхождением на Эльбрус

Альпинисты из Боснии и Герцеговины погибли на горе Эльбрус, сообщили спасатели. И это далеко не первое подобное происшествие в регионе за последние дни. В причинах, а также правилах безопасного восхождения разбиралась Москва 24.
Череда трагедий
На склонах Эльбруса завершилась поисковая операция, в ходе которой спасатели нашли тела трех альпинистов, предположительно, из Боснии и Герцеговины.
Проблемы у туристической группы, состоящей из семи человек, начались во время восхождения еще 25 июля. В тот день одному альпинисту удалось спуститься и сообщить, что на высоте 5 100 метров двум членам команды резко стало плохо. Позже представители ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии отметили, что спасатели обнаружили на горе тела двух погибших. Еще одного участника похода удалось отыскать живым, а поиски еще троих были приостановлены из-за плохой погоды. В связи с произошедшим сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту гибели альпинистов.
Позднее стало известно, что спасатели нашли тело российского участника восхождения.
"По состоянию на 14:20 по московскому времени спасателями МЧС России обнаружены все четыре тела (три иностранца и один гражданин РФ). В настоящее время осуществляется спуск тел", – заявили в ведомстве.
На Эльбрусе нашли тела погибших иностранных альпинистов
Это не первая трагедия, произошедшая на Эльбрусе за последний месяц. 26 июля там нашли тело погибшего российского альпиниста.
"Поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи. Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут", – сообщили в МЧС, добавив, что альпиниста из Тулы удалось эвакуировать на поляну Азау.
До этого два человека сорвались во время восхождения на высоте 4 200–4 600 метров, ими оказались отец 1986 года рождения и его сын 2015-го. В результате падения ребенок погиб, а мужчина получил множественные травмы. Для помощи пострадавшему были задействованы 12 спасателей МЧС России. При этом отец несовершеннолетнего может стать фигурантом уголовного дела по статье об оставлении в опасности.
Как рассказал телеканалу Москва 24 мастер спорта международного класса по альпинизму, начальник центральной школы инструкторов России Александр Одинцов, чтобы максимально обезопасить себя во время восхождения, нужно прибегать к услугам опытных гидов. Однако сегодня туристы редко проверяют квалификацию сопровождающих, обещающих обеспечить сопровождение на маршруте.
При этом упомянутые "самоучки" не знают базовых медицинских аспектов, уголовного кодекса, психологии и других тонкостей. В связи с этим эксперт призвал не поддаваться рекламным объявлениям в Сети и проверять квалификацию сопровождающих в реестре инструкторов-проводников на сайте Минэкономразвития.
Правила подготовки
При этом самим туристам тоже необходимо готовиться к восхождению, отметил в разговоре с Москвой 24 мастер спорта по альпинизму, старший тренер и капитан Сборной России по высотному альпинизму, трижды удостоенный титула "Снежный Барс" Александр Яковенко.
"Даже если группа нанимает гида, у каждого члена должна быть квалификация, которая позволяет правильно реагировать на определенные условия, возникающие на горе", – предупредил эксперт.
Он обратил внимание, что гид тоже не всегда может справиться с возникающими ситуациями, поэтому полностью доверять свою жизнь другому человеку не стоит. Важно помнить: гора – это экстремальные условия для жизни, во время восхождения может произойти все что угодно.
Также всегда перед выходом на маршрут нужно предупреждать МЧС, это обязательное требование. Сейчас у каждого гида и инструктора-проводника есть личный кабинет для регистрации такой заявки, отметил Яковенко.
"Я рекомендую перед восхождением сначала посетить альпинистский лагерь, даже в том же Приэльбрусье. Там проходят курс "молодого бойца", после которого становится понятно, а нужен ли вообще этот поход в горы. Даже на классическом маршруте Эльбруса, на первой категории можно погибнуть", – предупредил он.
Более того, в горах часто меняется погода, каждый день могут складываться опасные условия, поэтому при малейших признаках ухудшения нужно спускаться вниз. Альпинистам нужно четко понимать, когда стоит уходить. Эксперт предположил, что в случае с зарубежными туристами именно этот момент стал решающим: возможно, они неправильно оценили обстановку, сам маршрут и решили пойти дальше.
В вопросе успешного восхождения не менее важны правильная акклиматизация, физические данные и состояние здоровья. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин предупредил, что туристам с хроническими болезнями сердца, печени и почек вообще не рекомендуется подниматься в горы. В свою очередь, всем без исключения перед выходом на маршрут стоит проверить зубы – на высоте зубная боль обостряется и бьет по всему организму. Кроме того, любые признаки ОРВИ – повод отказаться от подъема, поскольку инфекции в горах прогрессируют быстро.