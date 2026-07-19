Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 15:05

Происшествия

Альпинист погиб на Эльбрусе во время восхождения

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Оба альпиниста находились на высоте около 4200–4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. К месту происшествия направились 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, восхождение совершали отец 1986 года рождения и его сын 2015 года рождения.

"Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался", – отметили в СК.

Следователи организовали доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии также контролирует установление обстоятельств происшествия.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в следственном управлении.

Ранее в Кабардино-Балкарии в верховьях ущелья Адыл-су на пике Виа-тау сорвались два альпиниста, которые находились на высоте около 3,7 тысячи метров. Предварительно установлено, что один из альпинистов погиб, получив несовместимые с жизнью травмы, второй пострадал.

Читайте также


происшествиярегионы

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика