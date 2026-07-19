Альпинист погиб на Эльбрусе во время восхождения

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Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Оба альпиниста находились на высоте около 4200–4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. К месту происшествия направились 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, восхождение совершали отец 1986 года рождения и его сын 2015 года рождения.

"Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался", – отметили в СК.

Следователи организовали доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии также контролирует установление обстоятельств происшествия.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в следственном управлении.

Ранее в Кабардино-Балкарии в верховьях ущелья Адыл-су на пике Виа-тау сорвались два альпиниста, которые находились на высоте около 3,7 тысячи метров. Предварительно установлено, что один из альпинистов погиб, получив несовместимые с жизнью травмы, второй пострадал.

