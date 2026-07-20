Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу

Фото: ТАСС/АР/Julio Cortez

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче турнира 2026 года, прошедшем в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, команда Испании одержала победу над Аргентиной с минимальным счетом 1:0.

Судьбу встречи решил единственный гол, забитый на 106-й минуте. Автором "золотого" мяча стал нападающий Ферран Торрес, отличившийся во втором дополнительном тайме.

Впервые Испания завоевала главный футбольный трофей в 2010 году на турнире в ЮАР.

Ранее стало известно, что игроки сборной, которая станет победителем чемпионата мира по футболу, впервые в истории получат чемпионские перстни.

При этом всего будет изготовлено 2 026 перстней. Из них 30 предназначены для футболистов команды-чемпиона, а оставшиеся 1 996 поступят в продажу для болельщиков по всему миру.