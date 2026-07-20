МВД Эстонии выразило готовность закрыть границы с РФ при опасности

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Эстония может полностью закрыть границы с Россией при обострении ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на главу МВД страны Игоря Таро.

"При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков. В случае если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта", – отметил он.

В настоящее время границу могут пересечь россияне с видом на жительство в Эстонии и других государствах Европы, а также лица с двойными гражданством.

Ранее восточная граница Финляндии с Россией закрылась до дальнейшего уведомления. При этом по-прежнему остается централизованной подача заявлений о предоставлении международной защиты.

Первые ограничения на пересечение российско-финской границы начали вводиться со стороны Хельсинки в ноябре 2023 года. Тогда финская сторона обвинила РФ в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

