20 июля, 20:39Политика
МВД Эстонии выразило готовность закрыть границы с РФ при опасности
Фото: РИА Новости/Сергей Степанов
Эстония может полностью закрыть границы с Россией при обострении ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на главу МВД страны Игоря Таро.
"При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков. В случае если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта", – отметил он.
В настоящее время границу могут пересечь россияне с видом на жительство в Эстонии и других государствах Европы, а также лица с двойными гражданством.
Ранее восточная граница Финляндии с Россией закрылась до дальнейшего уведомления. При этом по-прежнему остается централизованной подача заявлений о предоставлении международной защиты.
Первые ограничения на пересечение российско-финской границы начали вводиться со стороны Хельсинки в ноябре 2023 года. Тогда финская сторона обвинила РФ в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.