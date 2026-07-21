В России может появиться реестр лиц, посягнувших на половую неприкосновенность детей

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В России планируют рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, совершивших посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Об этом говорится в направлениях реализации доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Кроме того, среди направлений реализации доктрины указано усиление уголовно-правовых инструментов для борьбы с посягательствами на половую неприкосновенность и половую свободу детей в интернете. В Минцифры до этого отмечали, что доктрина определяет лишь направления дальнейшей работы и не содержит готовых решений.

Ранее Следственный комитет РФ выступил с инициативой по усилению уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних, включая посягательства на их половую неприкосновенность. Было предложено ужесточить наказание за вовлечение детей в порнографию и оказание сексуальных услуг.

Кроме того, советник председателя СК Александр Федоров предложил квалифицировать как отягчающее обстоятельство совершение подобных преступлений лицами, обязанными заботиться о ребенке – родителями, педагогами, медицинскими и социальными работниками.