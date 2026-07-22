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22 июля, 15:21

Происшествия

Мать пропавшей в Подмосковье девочки обратилась к ней в надежде, что она вернется

Фото: телеграм-канал "112"

Мать пропавшей в подмосковном Серпухове 13-летней девочки записала видеообращение к дочери в надежде, что она увидит его и вернется.

"Пожалуйста, откликнись! Возвращайся домой, мы все тебя очень ищем, все тебя ждем", – сказала женщина на видео, которое распространилось в соцсетях.

Как сообщает SHOT, одна из собак взяла след ребенка и дошла до дороги. Там же были обнаружены следы остановки автомобиля, однако точной информации пока нет.

Поиски не прекращаются уже третьи сутки. Ими занимаются полицейские, кинологи и волонтеры. Добровольцы обследовали уже свыше 100 километров. Они также развешивают объявления и просят водителей и местных жителей предоставить кадры с видеорегистраторов и камер.

Девочка пропала 19 июля. По данным подмосковной прокуратуры, она ушла искать потерянную сережку, а мобильный телефон оставила дома.

Рост несовершеннолетней составляет 146 сантиметров. У нее среднее телосложение, русые волосы и карие глаза.

Возбуждено уголовное дело. Специалисты осмотрели место происшествия и изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. Также следователи допросили мать, бабушку пропавшей и других свидетелей.

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что с девочкой мог произойти несчастный случай. Он также не исключил версию о похищении. Поиски осложняются особенностями дачного поселка, где не так много камер.

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