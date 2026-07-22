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22 июля, 23:41

Политика

Замглавы МИД РФ Галузин и посол Белоруссии обсудили график контактов на высшем уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва и Минск подтвердили курс на углубление союзной интеграции. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин и посол Белоруссии Юрий Селиверстов сверили графики предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны детально рассматривали вопросы межмидовской координации и дипломатического сопровождения сотрудничества. Дипломаты предметно обменялись мнениями по тематике интеграционного строительства в рамках Союзного государства и подтвердили твердый настрой на сохранение продуктивного и товарищеского формата взаимодействия.

Итогом консультаций стало подписание протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение 2013 года. Документ касается условий предоставления Белоруссии земельного участка в аренду для размещения гостевого комплекса белорусского посольства в Москве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который дает возможность упростить получение ВНЖ для россиян на территории республики. В связи с этим гражданам Союзного государства могут упростить получение разрешения на проживание на территориях государств-участников.

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