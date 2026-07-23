Екатерининский сквер в центре Москвы обновят в 2026 году

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Екатерининский сквер в Мещанском районе столицы приведут в порядок в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, важно сделать территорию более функциональной и современной. Вице-мэр подчеркнул, что сквер уже много лет пользуется популярностью среди москвичей: они выбирают его для прогулок и спокойного отдыха.

Существующую планировку сквера решено сохранить. В ходе работ специалисты обновят покрытие дорожек, приведут в порядок территорию возле памятника "Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом".

Также там появятся новые скамейки, которые хорошо будут смотреться на фоне чугунных ограждений. Кроме того, на всей территории сквера будет разбит газон.

Вместе с тем на юге столицы обновят парк имени Артема Боровика. Там отремонтируют уже существующий мемориал и построят новый. Гости смогут увидеть инсталляцию "Печатный след" с цитатами журналиста.

