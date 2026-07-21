Парк имени Артема Боровика будет обновлен на юго-востоке Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Парк имени Артема Боровика будет обновлен в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что парк находится на пересечении улиц Братиславской и Перервы. Рядом расположена станция "Братиславская" метрополитена.

В этом году планируется обновить инфраструктуру парка, провести ремонт находящегося там мемориала и построить новый мемориальный комплекс. Там появится инсталляция "Печатный след", где можно будет увидеть цитаты журналиста, добавил вице-мэр.

Кроме того, специалисты обновят дорожки, установят новые скамейки, качели, беседки, фонари и камеры. Для детей там обустроят новые игровые площадки, а для любителей активного отдыха – спортивную зону. Также будет отремонтирована сцена, появятся новые деревья и газон.

Ранее на юго-востоке столицы завершилась комплексная реабилитация Верхнего Люблинского пруда. В ходе работ специалисты извлекли иловые отложения и добавили новый песок. Также там сделали новые участки берегоукрепления.

