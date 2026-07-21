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21 июля, 15:44

Происшествия

Служебный пес разоблачил кота с наркотиками в колонии в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "ФСИН России"

Служебный пес помог разоблачить кота с наркотиками в ошейнике. Он нес их осужденным в исправительной колонии в Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

"Сотрудники ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области провели задержание необычного пушистого нарушителя. Им оказался кот, оснащенный самодельным тканевым ошейником, внутри которого были обнаружены неизвестные вещества", – рассказали в ведомстве.

Кот должен был незаметно пройти и доставить наркотики заключенным, однако сотрудники смогли поймать его. Для предварительного определения химического состава посылки на место случившегося прибыл кинолог с собакой по кличке Фокси, которая специализируется на поиске наркотиков. После анализа экспертиза подтвердила наличие запрещенных веществ.

В ФСИН уточнили, что кота временно задержали, изъяв у него ошейник с наркотиками. После этого специалисты осмотрели животное, убедились, что с ним все в порядке, и отпустили его.

Ранее служебная собака по кличке Шерлок обнаружила каннабис в багаже у пассажира в аэропорту Домодедово. Гражданин России прибыл из Коломбо в Москву транзитом через Шарджу. Немецкая овчарка во время таможенного контроля указала сотрудникам аэропорта на багаж россиянина, призывая проверить его.

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