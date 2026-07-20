Мужчина вырастил более 70 кустов конопли на даче в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Рецидивист вырастил 71 куст конопли на своей даче в подмосковной Истре. Теплицу с запрещенными растениями житель Одинцовского округа сделал полгода назад, сообщает "Радио 1" со ссылкой на областное управление МВД РФ.

В рамках обыска сотрудники полиции также нашли в доме пять контейнеров с растительным веществом, два мешка со стеблями и листьями общей массой более 9,5 килограмма, электронные весы, упаковочный материал и вакууматор.

Экспертиза установила, что растительное вещество оказалось марихуаной. Мужчина был задержан, а в его отношении заведено уголовное дело по трем статьям.

Ранее полицейские из восьми российских регионов пресекли работу крупного синдиката наркопроизводителей и наркоторговцев. У 27 задержанных изъяли 150 килограммов наркотиков разных видов стоимостью более 1 миллиарда рублей. Задержанным инкриминируют более 30 преступлений, в том числе покушение на незаконный выпуск, сбыт или пересылку наркотических средств.

