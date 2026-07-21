Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Москве 21 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве во вторник, 21 июля, составит от 24 до 26 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, местами гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 22 до 27 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в столице из-за грозы. Предупреждение будет действовать 21-го числа с 09:00 до 21:00. Оно распространяется и на Московскую область.