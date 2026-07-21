Минфин РФ выделит 5 млрд рублей для Крыма на компенсации за отсутствие света

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Минфин РФ предоставит Крыму 5 миллиардов рублей на выплату компенсации жителям региона за отсутствие электроснабжения в течение более двух суток. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в МАХ.

Он уточнил, что все вошедшие в эту категорию жители получат выплату в размере 15 тысяч рублей. Аксенов отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос допподдержки предпринимателей.

"С министерством труда РФ уже согласовали ряд мер, в том числе выплату двух третей от средней заработной платы сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой", – написал глава Крыма.

Севастополь оказался без света 24 июня из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. В связи с этим особый режим работы ввели на поврежденных объектах. Экстренные службы города привели в состояние полной готовности.

Спустя два дня в Крыму и Севастополе начал действовать режим ЧС регионального характера. Власти заявляли, что он поможет быстро и эффективно справляться с задачами по поддержанию стабильной работы всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.

Кроме того, массовое отключение электроэнергии произошло в Крыму 6 июля. Тогда из-за внешнего воздействия электричества лишились все города и районы полуострова. Аналогичные проблемы фиксировались в Севастополе.

Позже энергоснабжение большей части объектов Севастополя было восстановлено по резервной схеме. На фоне этого операторы связи Крыма включили аварийный роуминг.

