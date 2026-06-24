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24 июня, 04:57

Происшествия

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ

Фото: depositphotos/gyn9037

Севастополь оказался полностью обесточен в результате атаки на энергетическую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По его словам, на поврежденных объектах введен особый режим работы. Специалисты приступили к оценке масштаба разрушений и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления подачи электричества.

Все экстренные службы города были приведены в состояние полной готовности. Губернатор обратился к горожанам с призывом экономить заряд батарей мобильных устройств. Он порекомендовал использовать телефоны только для экстренной связи, закрыть все фоновые приложения и снизить яркость экрана до минимального уровня.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации одного украинского дрона, летевшего в сторону Москвы в ночь на 24 июня. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы города.

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