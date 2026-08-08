В Милане женщине при ЭКО по ошибке подсадили чужой эмбрион

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Врачи центра репродуктивной медицины при больнице San Raffaele в Милане во время процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по ошибке перенесли женщине чужой эмбрион. Об этом сообщает газета Repubblica.

Инцидент произошел 23 июля. В тот день две пары приехали в клинику на перенос эмбрионов. Медперсонал, неправильно интерпретировав очередность, вызвал на процедуру одну из женщин.

"В качестве "пациентки, которую необходимо подготовить к следующему переносу", выбирают вторую женщину в списке. Ей переносят эмбрион. Но не ее собственный, а эмбрион другой пары, которая в этот момент находится снаружи и ждет своей очереди", – говорится в сообщении.

Ошибку обнаружили через восемь минут после завершения процедуры, когда персонал сверился со списком очередности. В течение суток женщину пригласили на подробную беседу и сообщили о произошедшем. Осознав критичность ситуации, она решила провести аспирационную биопсию эндометрия, чтобы снизить риск продолжения имплантации.

Вторую пару в тот день о потере эмбриона не уведомили. Руководство центра решило подождать несколько дней, чтобы избежать эмоционального и психологического стресса в дни возможной имплантации. В тот же день ничего не подозревающей женщине перенесли новый эмбрион.

Власти распорядились приостановить работу эмбриологической лаборатории как минимум на 15 дней.

Ранее в Нидерландах гинеколог с генетическим заболеванием стал биологическим отцом как минимум 16 детей, используя собственную сперму при процедуре искусственного оплодотворения.

Пациентов об этом не информировали, официального учета доноров не велось – в документах значилось лишь "искусственное осеменение донором" или анонимный донор.

