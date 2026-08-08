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08 августа, 21:31

Происшествия

Средства ПВО сбили 360 украинских БПЛА над Россией за день

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 360 украинских беспилотников над регионами России за день. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 08:00 до 20:00 по московскому времени в субботу, 8 августа. Дроны самолетного типа уничтожены над Тверской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее украинский БПЛА ударил по многоквартирному дому в Энергодаре. По словам главы города Максима Пухова, атака была целенаправленной. В результате попадания полностью сгорела квартира на 13-м этаже. Жертв среди горожан нет.

До этого в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ярославской области пострадали четыре мирных жителя. Двух женщин и одного мужчину госпитализировали, еще один получил помощь на месте. Всего над регионом было уничтожено 93 дрона.

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