Нетаньяху отверг план "Совета мира" по сектору Газа

Фото: AP/Pool Photo/Ronen Zvulun

Израиль отвергает план "Совета мира" по сектору Газа из 15 пунктов и не выведет войска из анклава, пока радикальное движение ХАМАС не будет действительно разоружено. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"И когда я говорю о разоружении ХАМАС, я имею в виду тяжелое вооружение, менее тяжелое вооружение, все виды оружия. И мы говорим о действительном разоружении, а не о фиктивном", – цитирует его РИА Новости.

По словам Нетаньяху, Израиль обсуждает этот вопрос с США, у которых уже есть идеи.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Он уточнил, что соглашение будет выполняться в рамках тщательно спланированных этапов. После завершения разоружения ХАМАС Израиль выведет свои войска, а международные структуры будут сотрудничать с новыми палестинскими властями.

"Совет мира" был учрежден в конце январе в качестве временного органа управления в секторе Газа. Планировалось, что он также будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

