Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 12:44

Происшествия

В ПВР разместили 26 человек после атаки БПЛА на Белгород

Фото: МАХ/"Александр Шуваев"

Жителей Белгорода, чье жилье повреждено из-за атаки БПЛА, отправляют в пункты временного размещения. В настоящее время там разместили 26 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в МАХ.

"По вопросам переезда в ПВР можно также звонить 112 или в управу по месту жительства", – написал он.

По словам Шуваева, с утра начался подомовой обход. С жителями работают специалисты городских управ. Они фиксируют разрушения имущества мирных горожан, составляют стартовые акты, чтобы организовать восстановление.

На местах продолжают работать экстренные службы. Сотрудники коммунальных служб и бригады благоустройства ликвидируют последствия случившегося. Всего на объектах задействованы более 200 рабочих подрядных организаций, Белгорблагоустройства и порядка 30 единиц техники.

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ ночью 9 августа. В результате погибли три человека, еще 25 пострадали. Один ребенок госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, в больницах продолжают оставаться 13 взрослых.

Также из-за атаки произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Читайте также


происшествиярегионы

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика