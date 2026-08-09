В ПВР разместили 26 человек после атаки БПЛА на Белгород

Фото: МАХ/"Александр Шуваев"

Жителей Белгорода, чье жилье повреждено из-за атаки БПЛА, отправляют в пункты временного размещения. В настоящее время там разместили 26 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в МАХ.

"По вопросам переезда в ПВР можно также звонить 112 или в управу по месту жительства", – написал он.

По словам Шуваева, с утра начался подомовой обход. С жителями работают специалисты городских управ. Они фиксируют разрушения имущества мирных горожан, составляют стартовые акты, чтобы организовать восстановление.

На местах продолжают работать экстренные службы. Сотрудники коммунальных служб и бригады благоустройства ликвидируют последствия случившегося. Всего на объектах задействованы более 200 рабочих подрядных организаций, Белгорблагоустройства и порядка 30 единиц техники.

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ ночью 9 августа. В результате погибли три человека, еще 25 пострадали. Один ребенок госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, в больницах продолжают оставаться 13 взрослых.

Также из-за атаки произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

