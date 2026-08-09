Захарова похвалила мэра Нагасаки, назвавшего США виновниками бомбардировки

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мэр Нагасаки Сиро Судзуки проявил мужество, прямо назвав США виновниками атомной бомбардировки города. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова также отметила, что премьер-министру Японии Санаэ Такаити не хватило мужества сказать, кто 81 год назад сбросил атомную бомбу на ее страну.

"Иными словами, по мнению нынешнего руководства Японии, на Хиросиму и Нагасаки упали атомные НЛО?" – написала дипломат.

Судзуки ранее публично обвинил США в ядерной бомбардировке города в августе 1945 года. Мэр Нагасаки, выступая на мероприятии ко Дню памяти жертв бомбардировки, зачитал "Декларацию мира". Он также обратил внимание на текущую ситуацию с ядерными вооружениями.

При этом Такаити, выступая на мемориальной церемонии, посвященной 81-й годовщине трагедии, не стала упоминать США как государство, осуществившее атомные удары по японским городам. Глава японского правительства подчеркнула, что катастрофы, произошедшие в Хиросиме и Нагасаки, никогда не должны повториться.

Кроме того, мэр японской Хиросимы Кадзуми Мацуи также не упомянул США в воем выступлении на памятной церемонии.