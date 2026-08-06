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Тот факт, что официальные лица Японии не упомянули США в своих выступлениях на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, является позором, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Х.

"Япония – вассал США, в какой-то момент станет ронином (самурай, потерявший покровительство своего господина или не сумевший уберечь его от смерти. – Прим. ред.)", – заявил Медведев.

Американские пилоты сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы в августе 1945 года. Погибли больше 200 тысяч человек, при этом большинство жертв были мирными жителями.

В ходе памятной церемонии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи обвинил Россию в том, что она якобы использует ядерное оружие как инструмент запугивания других стран. США он при этом не упомянул. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также не стала упоминать Америку.

Их раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на то, что Россия, "натерпевшись от японской агрессии на Дальнем Востоке", всегда помнила о жертвах двух городов Японии и приводила эту трагедию как пример недопустимой жестокости. Мэр Хиросимы при этом каждый год повторяет ложную мантру, "зомбируя японцев русофобскими заклинаниями".

