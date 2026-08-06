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Мэр японской Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на памятной церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки города армией США, обвинил Россию в том, что она якобы использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания других стран. Америку в своей речи он при этом никак не упомянул, передает News.ru.

В начале выступления Мацуи лишь сказал о некой "большой державе", не назвав ее напрямую, однако позднее упомянул Россию и конфликт на Украине.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступившая на церемонии, также не упомянула США. Она заявила, что Япония продолжит прилагать усилия для ядерного разоружения, и подчеркнула, что работа в этом направлении должна быть продолжена.

При этом ранее депутат от правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сёдзи Нисида говорил о том, что Токио важно налаживать отношения с Москвой. По его словам, США "больше не могут контролировать весь мир". Он призвал "спокойной обдумать это" и добавил, что самое важное – постепенное расширение дружеских отношений и взаимной поддержки между странами.

