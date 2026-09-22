Новым гендиректором торговой сети "Ашан" в России стал Илья Бердников

Фото: auchan.ru

Новым генеральным директором торговой сети "Ашан Ритейл Россия" стал Илья Бердников. Об этом сообщается на сайте компании.

Ранее эту должность занимала Ася Балабай. Теперь она указана на сайте в разделе "Руководство" как исполнительный директор, а Бердников значится генеральным директором.

Согласно биографической справке, представленной компанией, у Бердникова свыше 10 лет опыта в FMCG и ретейле. Он работал на руководящих позициях в области стратегического и операционного управления, коммерческого развития и маркетинга.

До прихода в "Ашан" Бердников отвечал за стратегическое развитие и результаты одного из ключевых направлений бизнеса в X5. Он также занимал руководящие должности в международных компаниях Mondelez International и Kraft Heinz.

Ранее Владимир Путин распорядился передать во временное управление российские активы французских Auchan ("Ашан") и FM Logistic, а также швейцарского Nestle. Это коснулось и бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (сейчас – "Лемана Про"). В качестве временного управляющего выступило российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".

Позже компании "Ашан Ритейл Россия" и "Нестле Россия" объявили о продолжении коммерческой деятельности в полном объеме. Они отметили, что передача долей не является национализацией или сменой собственника.

