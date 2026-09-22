Парламент Молдавии ввел режим ЧП в энергетике и гидрологии из-за кризиса в секторах

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Парламент Молдавии на заседании принял постановление о введении чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах на национальном уровне сроком на 60 дней. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

За документ проголосовали 54 депутата от правящей Партии действия и солидарности. Оппозиционные депутаты выступили против, обвинив власти в неспособности справиться с кризисом и коррупцией.

Решение связано с угрозой сбоев в поставках электроэнергии, горючего и воды, а также с подорожанием газа. В постановлении указано, что чрезвычайное положение на национальном уровне начнет действовать с 26 сентября.

Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску выступил с предложением полностью прекратить поставки молдавских товаров в Россию и Белоруссию. При этом он признал, что это создаст трудности для местных производителей. Им потребуется специальная программа поддержки, чтобы переориентироваться на рынок Евросоюза.

