Молдавия опровергла заявления Норвегии об инциденте с самолетом Зеленского

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Власти Молдавии опровергли заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере о том, что самолет президента Украины Владимира Зеленского чуть не столкнулся с беспилотником при вылете из Кишинева.

Норвежский премьер заявил об этом накануне, 9 сентября. По его словам, дрон едва не задел авиасудно в момент взлета, когда Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V.

Молдавское правительство пояснило, что борт вылетел с задержкой из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, и подчеркнуло, что самолету ничего не угрожало.

В министерстве обороны Молдавии также отметили, что аэропорт Кишинева прекратил принимать и выпускать самолеты именно из-за того, что дрон оказался в воздушном пространстве страны. При этом несколько рейсов ушли на запасные аэродромы. Беспилотник отслеживался военными до пересечения границы с Румынией.

Ранее СМИ сообщали, что норвежские власти не афишировали визит Зеленского в Осло. Журналисты заранее направили официальный запрос в МИД страны, чтобы выяснить, посетит ли церемонию президент Украины, однако в ответ получили формальную отписку. Сам Зеленский о своей поездке также ничего не говорил.

