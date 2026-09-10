AP: мужчину, подозреваемого в серии жутких убийств на "кабаньей тропе", казнят во Флориде

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Во Флориде готовятся к казни 72-летнего Дэниела Оуэна Конахана, которого связывают с серией загадочных убийств на "кабаньей тропе" ("Хог Трейл"). Об этом сообщает Associated Press.

В 1996 году в лесистой местности округа Шарлотт было найдено изуродованное тело Ричарда Монтгомери. За три года в том же районе обнаружили останки еще как минимум пяти человек. Следователи полагали, что жертвами становились бездомные мужчины. Серия убийств получила название "Убийства на Хог Трейл" из-за болотистой местности, где находили тела.

Конахана арестовали в июле 1996 года. Это произошло после того как мужчина, отбывавший наказание за кражу его автомобиля, заявил, что Конахан заманил его в отдаленный район и предложил заплатить за позирование для интимных фотографий. По словам заявителя, он уехал, увидев нож.

Позже детективы узнали о похожем случае в Форт-Майерсе, где жертва рассказала, что мужчина привязал его к дереву и пытался задушить. Конахана обвинили в покушении на убийство, а затем и в смерти Монтгомери. В августе 1999 года судья признал Конахана виновным в убийстве и похищении. Сам осужденный до сих пор отрицает вину и утверждает, что доказательства против него носят косвенный характер.

Конахану никогда не предъявляли обвинений в других убийствах, однако в отчете офиса шерифа отмечалось, что все жертвы, найденные в радиусе 10 миль (16 километров), вероятно, были убиты одним человеком. В 2007 году в Форт-Майерсе обнаружили восемь тел, четыре из которых принадлежали бездомным. Тогда следователи публично назвали Конахана лицом, представляющим интерес, но обвинений не последовало.



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