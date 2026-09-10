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10 сентября, 16:05

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NRC: стихийные лагеря румынских цыган стали чаще появляться в Амстердаме

В Амстердаме стали чаще появляться стихийные лагеря румынских цыган

Фото: depositphotos/furzyk73​

В Амстердаме в последние годы все чаще начали появляться стихийные лагеря, где проживают бездомные, в особенности румынские цыгане. Об этом сообщила газета NRC.

Рост числа бездомных наблюдается в Нидерландах, наиболее заметно это в районе на юго-востоке Амстердама. Там из-за большого количества зеленых зон люди обустраивают стихийные лагеря, жители которых в основном румынские цыгане, часто проживающие семьями или общинами.

По данным социальных работников, последние два года в этом районе живут около 50 выходцев из Румынии, включая цыган, распределенных как минимум по трем лагерям. Они самостоятельно организуют быт: ставят палатки на поддонах, оборудуют кухни и туалеты, собирают выброшенную мебель и продукты. После полицейских проверок лагеря исчезают, но вскоре появляются новые.

Один из лагерей занимает семья 22-летнего Мирея и его 65-летнего тестя Петро. Они приехали в Нидерланды две недели назад и зарабатывают сбором бутылок и банок. По словам Петро, там таким способом они могут заработать около 500 евро в месяц, тогда как в Румынии им заплатили бы 200 евро.

Полиция Нидерландов сообщила газете, что обеспокоена возможной эксплуатацией части румынских просителей милостыни. С 2023 года правоохранители получают сигналы о том, что некоторых людей могут заманивать в Нидерланды ложными обещаниями, а затем заставлять просить милостыню в рамках организованных сетей. По данным полиции, таких случаев немного, а ни одной подобной организации пока не удалось ликвидировать.

Ранее бездомный 21-летний американец напал на 36-летнюю женщину в ее доме в Бронксе. Он проник в ее дом в 5 утра, напал сзади, закрыл ей рот и нос руками, а затем избил ее и надругался. Пострадавшая просила не трогать ее и предлагала деньги, но злоумышленник не согласился.

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