Дроны воссоздали башни-близнецы в Нью-Йорке к годовщине 11 сентября

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В Нью-Йорке прошла мемориальная акция, посвященная 25-й годовщине терактов 11 сентября. Над Гудзоном поднялись 2 977 светящихся дронов, которые воссоздали очертания башен-близнецов Всемирного торгового центра. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Каждый дрон символизировал одного из погибших. Сначала дроны образовали световую композицию над Гудзоном, а затем выстроились в силуэт башен-близнецов.

Акцию подготовили при участии выживших, родственников погибших и сотрудников экстренных служб, работавших на месте терактов. Шоу дополнило традиционную световую инсталляцию Tribute in Light ("Дань светом"), которая состоит из 88 вертикальных прожекторов, установленных в две колонны в память о башнях Всемирного торгового центра.

11 сентября 2001 года 19 террористов "Аль-Каиды" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но разбился недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.

Ранее в Нью-Йорке смогли официально подтвердить личность еще одной жертвы терактов. Таким образом, теперь опознана 1 651 жертва из почти 3 000 погибших. Этого удалось добиться с помощью метода генетической генеалогии, который сочетает ДНК-тестирование и анализ родословной. Новый метод может помочь идентифицировать еще 47 человек.