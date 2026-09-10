Япония пожаловалась на карту мира в ООН из-за Курил

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Япония выразила недовольство новой картой мира, предложенной в ООН вместо проекции Меркатора. Причиной стало обозначение Курильских островов как территории России. Об этом сообщил представитель правительства Японии Минору Кихара, передает The Guardian.

Кихара заявил, что японская сторона направила протест оператору картографического сайта по дипломатическим каналам и потребовала исправить изображение.

По его словам, новая картографическая проекция Земли содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства. Он отметил необходимость предотвращать распространение заблуждений о японских территориях и географических названиях.

При этом Кихара отказался раскрывать, когда именно этот вопрос был доведен до сведения властей.

Ранее недовольство Токио вызвал визит Владимира Путина на курильский Итуруп. Премьер Японии Санаэ Такаити назвала поездку "абсолютно неприемлемой", а японский посол Николай Ноздрев был вызван в МИД.

В ответ Москва подчеркнула, что суверенитет над Курилами не обсуждается, а глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, вызвал японского дипломата для разъяснительной беседы. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резюмировал, что Курилы были, есть и останутся российской территорией.