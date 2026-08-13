Япония выразила протест из-за поездки Путина на курильский Итуруп

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Министерство иностранных дел Японии заявило решительный протест в связи с визитом Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Об этом сообщается на странице японского ведомства в соцсети X.

В своем посте МИД повторяет позицию правительства Японии, которое считает Итуруп и еще три острова южных Курил своими территориями, называя их "северными".

"Четыре северных острова, включая остров Итуруп, являются неотъемлемой частью территории нашей страны как с исторической точки зрения, так и с точки зрения международного права, и Япония выражает решительный протест в связи с этим визитом", – говорится в сообщении министерства.

Президент России прибыл с рабочим визитом на Итуруп 13 августа. Это стало первым визитом Путина на Курильские острова. В рамках первого пункта рабочей программы он посетил рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный".

После этого Путин посетил Курильскую центральную районную больницу и ознакомился с ее работой. Глава государства пообщался с медицинским персоналом и поинтересовался состоянием транспорта медучреждения.