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13 августа, 10:09

Происшествия

В Крыму задержан россиянин, передававший Украине данные о ПВО

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Крыму задержан 55-летний житель Бахчисарайского района, подозреваемый в госизмене. Он передавал Украине информацию о российской ПВО и готовил теракт на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина установил контакт с представителем Службы безопасности Украины и через мессенджер передавал ему сведения о дислокации воинских частей, военной техники и расположении средств противовоздушной обороны на полуострове.

Кроме того, агенту были поставлены задачи по подготовке диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Помимо этого, он следил за автомобилем военнослужащего Минобороны России, проживающего в Севастополе. Эти задания не были исполнены, поскольку злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". В УФСБ по региону и городу Севастополю добавили, что злоумышленника арестовали на два месяца.

Ранее в Москве задержали 30-летнюю россиянку, которая по заданию украинских спецслужб закладывала самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника ФСБ. В ходе допроса выяснилось, что она согласилась участвовать в террористической деятельности, поскольку ей обещали оказать содействие в переезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза.

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