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17 июля, 16:07

Происшествия

ФСБ пресекла подготовку теракта у памятника 300-летию флота РФ в Севастополе

Фото: nac.gov.ru

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю пресекли подготовку теракта у памятного знака в честь 300-летия российского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

По версии российской спецслужбы, 57-летний уроженец Винницкой области УССР, который поддерживал национал-сепаратистские взгляды, после начала СВО стал активным подписчиком украинских ресурсов в Сети, которые собирали информацию о военных объектах и военнослужащих РФ. Также эти ресурсы занимались сбором информации о сигналах воздушной тревоги, ударах ракет и БПЛА.

Весной прошлого года мужчина прошел обучение по изготовлению и применению взрывных устройств, а затем летом 2025 года изготовил взрывное устройство. Он, по версии правоохранителей, планировал взорвать его у памятного знака в честь 300-летия флота. Взрывное устройство находилось по месту жительства фигуранта, пока его не изъяли сотрудники УФСБ.

Ранее силовики сорвали планы Киева устроить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Украинские спецслужбы пообещали злоумышленнику денежные выплаты после совершения преступления. Противник планировал использовать для атаки 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта.

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