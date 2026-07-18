Роботы-курьеры начали работать еще в 31 районе Москвы

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Роботы-курьеры начали доставлять заказы еще в 31 районе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова передает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь в городе функционирует более 400 роверов. Всего они работают в 51 районе Москвы и развозят более 1,5 тысячи заказов в сутки. В новые зоны запустили роботов нового поколения – первые серийные модели Яндекса. У них для лучшей проходимости обновлена подвеска и установлен более мощный вычислительный блок.

Кроме того, специальная нейросеть формирует траекторию движения: роботов нового поколения. В частности, она точнее прогнозирует обстановку вокруг ровера и помогает ему надежнее справляться с городскими сценариями.

Помимо этого, среднее время доставки сократилось примерно на 10% по итогам тестов с нейросетевым планировщиком. Сейчас оно составляет 15 минут.

"По задаче Сергея Собянина внедряем новые технологии, которые повышают комфорт и удобство жителей. С каждым годом интерес москвичей к роботам-курьерам растет, благодаря чему сервис стремительно развивается", – отметил Ликсутов.

Ранее "Почта России" начала доставку посылок в Москве при помощи роботов-курьеров. Воспользоваться услугой можно с помощью приложения почтового оператора в операционной мобильной сети Android. Ее стоимость составляет один рубль. Если адрес входит в зону покрытия, то опция будет видна после выбора доставки на дом.

