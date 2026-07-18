Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 14:26

Технологии

Роботы-курьеры начали работать еще в 31 районе Москвы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Роботы-курьеры начали доставлять заказы еще в 31 районе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова передает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь в городе функционирует более 400 роверов. Всего они работают в 51 районе Москвы и развозят более 1,5 тысячи заказов в сутки. В новые зоны запустили роботов нового поколения – первые серийные модели Яндекса. У них для лучшей проходимости обновлена подвеска и установлен более мощный вычислительный блок.

Кроме того, специальная нейросеть формирует траекторию движения: роботов нового поколения. В частности, она точнее прогнозирует обстановку вокруг ровера и помогает ему надежнее справляться с городскими сценариями.

Помимо этого, среднее время доставки сократилось примерно на 10% по итогам тестов с нейросетевым планировщиком. Сейчас оно составляет 15 минут.

"По задаче Сергея Собянина внедряем новые технологии, которые повышают комфорт и удобство жителей. С каждым годом интерес москвичей к роботам-курьерам растет, благодаря чему сервис стремительно развивается", – отметил Ликсутов.

Ранее "Почта России" начала доставку посылок в Москве при помощи роботов-курьеров. Воспользоваться услугой можно с помощью приложения почтового оператора в операционной мобильной сети Android. Ее стоимость составляет один рубль. Если адрес входит в зону покрытия, то опция будет видна после выбора доставки на дом.

Более 4,5 тыс успешных доставок выполнили роботы-курьеры в столичных больницах

Читайте также


технологиитранспортгород

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика