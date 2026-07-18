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18 июля, 20:59

Политика

ВС РФ поразили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту "Южный"

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Армия России нанесла удар высокоточным оружием воздушного базирования по резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на территории порта "Южный" в Одесской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что материалы предназначались для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Вооруженные силы (ВС) РФ ударами ракетного комплекса "Искандер" и беспилотников "Герань-4 сикер" уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун" в Николаевской области, добавили в министерстве.

Кроме того, в результате удара оказалась поражена транспортно-заряжающая машина с боекомплектом.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использует украинская армия. В частности, целями стали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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