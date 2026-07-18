18 июля, 20:59Политика
ВС РФ поразили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту "Южный"
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Армия России нанесла удар высокоточным оружием воздушного базирования по резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на территории порта "Южный" в Одесской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что материалы предназначались для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также Вооруженные силы (ВС) РФ ударами ракетного комплекса "Искандер" и беспилотников "Герань-4 сикер" уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун" в Николаевской области, добавили в министерстве.
Кроме того, в результате удара оказалась поражена транспортно-заряжающая машина с боекомплектом.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использует украинская армия. В частности, целями стали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.