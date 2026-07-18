Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани

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Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения упал в двух километрах от станицы Калининской Краснодарского края. Пилот погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Падение воздушного судна произошло при проведении обработки полей, отметили в ведомстве. В результате случившегося произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, однако пожар оперативно потушили.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело возбуждено о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку в водах Аравийского моря. При этом уточнялось, что указаний на то, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями, нет.

До этого в городе Рас-Таннура разбился вертолет саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В результате случившегося погибли как минимум 14 человек.