18 июля, 20:33Происшествия
Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения упал в двух километрах от станицы Калининской Краснодарского края. Пилот погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Падение воздушного судна произошло при проведении обработки полей, отметили в ведомстве. В результате случившегося произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, однако пожар оперативно потушили.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело возбуждено о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку в водах Аравийского моря. При этом уточнялось, что указаний на то, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями, нет.
До этого в городе Рас-Таннура разбился вертолет саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В результате случившегося погибли как минимум 14 человек.